Torino: 4 chilogrammi di marijuana nel controsoffitto dell'alloggio, arrestato 31enne

- Erano nascosti nella contro-soffittatura in cartongesso della cucina e del bagno: sono i 25 involucri in nylon contenente marijuana che gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno rinvenuto lo scorso 7 ottobre a Torino, in casa di un cittadino senegalese di 31 anni. L’uomo era fortemente sospettato di traffico di sostanze stupefacenti, e in effetti il fortissimo odore di marijuana proveniente dal suo alloggio ha condotto gli investigatori, una volta entrati nel suo appartamento di via Giaveno, al nascondiglio dove lo stesso teneva ben 4 kg e 600 grammi di marijuana. A carico del trentunenne, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati 1165 € e materiale vario utile al confezionamento delle dosi, fra cui 3 bilancini di precisione e numerosissime bustine trasparenti. Per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. (Rpi)