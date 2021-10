© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano nascosti nella contro-soffittatura in cartongesso della cucina e del bagno: sono i 25 involucri in nylon contenente marijuana che gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno rinvenuto lo scorso 7 ottobre a Torino, in casa di un cittadino senegalese di 31 anni. (Rpi)