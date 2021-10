Sanità: M5s, approvazione testo unico su malattie rare è concreto passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Sanità "è stato approvato all’unanimità il testo unico sulle malattie rare. Questo è un concreto passo in avanti perché avremo un quadro normativo lungamente atteso chiaro e soprattutto semplice per offrire un sostegno concreto a tantissime famiglie e ai loro cari che necessitano cure continue. Ora ci auguriamo che il testo passi rapidamente al vaglio dell’aula così da dare risposte concrete da troppo attese". Lo dichiarano in una nota le senatrici e senatori M5s della commissione Sanità. (Com)