Roma 2021: Michetti, prendo ordini solo da cittadini, in nostra squadra eccellenze

- "Con l'odio si paralizza il sistema, si creano le faide. Il clima di odio crea il contro odio, si può vincere un'elezione ma non si governa con l'odio. Io voglio vincere con la pace mettendo al centro Roma. Non so se ci riusciremo, io non vengo dal Palazzo, io prendo ordini solo dai cittadini di Roma". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti, durante la conferenza stampa del centrodestra al Tempio di Adriano. "Abbiamo creato una squadra di eccellenze, sin dall'inizio con Simonetta Matone e Vittorio Sgarbi. Ora si è aggiunto Bertolaso - ha aggiunto Michetti -. A Roma si è data una prospettiva di persone per bene". (Rer)