Aerospazio: Profeta (Leonardo), spazio e sicurezza cyber sono domini che si stanno fondendo

- La sicurezza cyber e lo spazio sono due domini di frontiera che ormai si stanno fondendo, e la cui coincidenza offre una serie di implicazioni per il nostro futuro. Lo ha detto Tommaso Profeta, managing director della divisione Cyber e Security di Leonardo, aprendo la prima giornata di Iccsa, la Conferenza internazionale sulla sicurezza cyber per l’aerospazio, a Chieti. “Lo spazio è un ambito che pervade sempre di più la vita di tutti, grazie al processo di democratizzazione che lo sta interessando e che porterà innovazioni importanti per il settore militare e anche civile: uno sviluppo importante è rappresentato dall’ingresso nei privati nel settore, che ha dato il via al turismo spaziale”, ha detto, aggiungendo che come per tutti gli ambiti di innovazione anche nello spazio si sta manifestando un problema di criticità sotto il profilo della sicurezza. “I sistemi spaziali sono messi al servizio di attività strategiche, e necessitano quindi di una protezione adeguata: l’allargamento dello spazio ad attori nuovi offre una superficie di attacco potenziale straordinariamente grande, ed è questo il terreno su cui ci vogliamo misurare nei prossimi anni”, ha concluso, sottolineando la necessità in quest’ottica di favorire aggregazioni a livello europeo. (Rin)