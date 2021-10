Energia: Commissione, effetto aumento gas su elettricità 9 volte più grande rispetto carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'effetto dell'aumento del prezzo del gas sul prezzo dell'elettricità è nove volte più grande dell'effetto dell'aumento del prezzo del carbonio. Lo ha spiegato la Commissione europea specificando che da gennaio 2021 a settembre 2021, il prezzo Ets (il sistema europeo di scambio di emissioni) è aumentato di circa 30 euro a tonnellata di Co2 (30euro/tCo2), che si traduce in un aumento dei costi di circa 10 euro a Megawatt l'ora (10 euro/MWh) per l'elettricità prodotta dal gas e circa 25 euro/MWh per l'elettricità prodotta dal carbone. "Questo è chiaramente controbilanciato dall'aumento osservato del prezzo del gas di circa 45 euro/MWh nello stesso periodo, che si traduce in un costo aggiuntivo di produzione di elettricità di circa 90 euro/MWh", ha spiegato la Commissione nei documenti relativi alle proposte presentate oggi per affrontare l'aumento dei costi dell'energia. "Il prezzo del carbonio nell'Ets dell'Ue è aumentato principalmente a causa della maggiore domanda di quote dovuta a un'attività economica più robusta a seguito del Covid 19 e alle aspettative legate alle ambizioni climatiche dell'Ue per il 2030, ma non solo", ha continuato la Commissione. "I prezzi elevati del gas contribuiscono essi stessi a un aumento del prezzo del carbonio, poiché portano a un maggiore uso del carbone per la produzione di energia elettrica e di conseguenza innescano una maggiore domanda di quote di emissioni", ha aggiunto. La Commissione ha ricordato che "le quote di emissione sono classificate come strumenti finanziari ai sensi della direttiva riveduta sui mercati degli strumenti finanziari, per assicurare un ambiente di scambio sicuro ed efficiente e proteggere il mercato del carbonio dell'Ue contro gli abusi di mercato e altri tipi di cattiva condotta". (Beb)