Energia: Commissione, stoccaggio gas Ue inferiore a media, ma livelli in crescita da estate

- La Commissione europea ha spiegato che, mentre l'approvvigionamento energetico non è a rischio immediato, la sicurezza dell'approvvigionamento e i livelli di stoccaggio del gas hanno bisogno di un monitoraggio continuo. Infatti, "gli attuali livelli di stoccaggio di gas dell'Ue sono leggermente superiori al 75 per cento" e questa percentuale "è inferiore al 90 per cento di media" che si registrava in questo periodo negli ultimi dieci anni, "ma i livelli di stoccaggio sono in costante aumento dall'estate". La Commissione ha spiegato di monitorare da vicino la situazione, insieme al gruppo di esperti dell'Ue sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (il Gas Coordination Group) e alla Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto del gas (Entso-G), per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, compreso il livello di stoccaggio del gas e le importazioni. Secondo la valutazione dell'Entso-G "l'infrastruttura europea del gas offre sufficiente flessibilità al mercato per tutto l'inverno", ha specificato la Commissione. (Beb)