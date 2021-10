Etiopia: Sereni, Italia chiede fine ostilità e libero accesso degli aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia guarda con preoccupazione alla situazione del Tigrè, in Etiopia, e chiede la cessazione delle ostilità, rispetto dei diritti umani e un'inchiesta indipendente sugli abusi, oltre che il libero accesso degli aiuti umanitari nelle aree colpite. Lo ha dichiarato la viceministra agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Marina Sereni, a margine dell’evento di presentazione del XII Festival della Diplomazia “Ready for the Unexpected?”, in corso oggi alla Farnesina. "Siamo molto preoccupati perché c'è un'escalation del conflitto militare che si è esteso anche al di fuori della regione del Tigrè", ha detto Sereni, per la quale la responsabilità internazionale deve essere quella di "intervenire dicendo una cosa molto semplice: fermiamo le ostilità e permettiamo l'accesso degli aiuti umanitari" nei territori colpiti. (segue) (Res)