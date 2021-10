Etiopia: Sereni, Italia chiede fine ostilità e libero accesso degli aiuti umanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una situazione umanitaria drammatica e una difficoltà di accesso e movimento libero delle organizzazioni internazionali", ha proseguito Sereni, ribadendo che l'Italia partecipa alle missioni internazionali dell'Unione europea e con i Paesi membri chiede la fine delle ostilità e l'avvio di un dialogo tra le parti. "C'è bisogno di fermare la guerra - ha detto ancora la viceministra - ed il nuovo governo etiope che si è insediato la scorsa settimana deve fare il possibile" in questo senso. Da parte sua l'Italia "non demorde", e nonostante i problemi "diplomatici e burocratici" riscontrati in Etiopia nel quadro delle missioni Ue "continueremo a spingere per far arrivare gli aiuti alle persone che ne hanno bisogno", ha concluso. (Res)