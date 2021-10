Lazio: Vincenzi, legge su taglio spese gruppi è segno di sobrietà ente regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, commenta l'approvazione della legge sul taglio delle spese dei gruppi: "Un ulteriore contributo alla riduzione della spesa del Consiglio regionale, in continuità con le precedenti disposizioni assunte nel segno della sobrietà e del buon impiego dei soldi pubblici. Grazie alle consigliere e ai consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto", afferma Vincenzi in una nota.(Com)