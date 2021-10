© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché con la stessa determinazione con cui si fa la battaglia sui tamponi gratis, alcuni leader, a partire da Salvini, non spingono a vaccinarsi chi ancora non l’ha fatto? Lo dice il senatore di Liberi e Uguali (Leu) Francesco Laforgia che aggiunge: "È una ambiguità incomprensibile e pericolosa. Da questa maledetta pandemia non siamo ancora usciti. Sembra che qualcuno ancora lo dimentichi". (Rin)