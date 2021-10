India: Modi lancia piano nazionale per la connettività multimodale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo masterplan darà impulso all’India del XXI secolo”, ha sintetizzato Modi, affiancato da diversi ministri, governanti statali e imprenditori. Il premier ha sottolineato la sua importanza come pilastro della sua visione per un’India autosufficiente (Atmanirbhar Bharat). Il premier ha poi rivendicato i progressi compiuti dal Paese da quando si è insediato al governo, nel 2014, sostenendo, ad esempio, che negli ultimi sette anni sono stati raddoppiati 9.000 chilometri di linee ferroviarie ed elettrificati più di 24 mila chilometri, che le linee metropolitane si sono estese fino a 700 chilometri e che sono in corso lavori per altri mille chilometri. Il leader di Nuova Delhi ha elencato anche l’aumento dei megaparchi alimentari, da due a 19, e delle vie d’acqua navigabili, da cinque a 13. Infine, ha citato l’espansione della rete elettrica, da 300 mila a 425 mila chilometri. (Inn)