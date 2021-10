Paesi Bassi: ministro Salute, pass sanitario resterà in vigore più a lungo di altre misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure contro il coronavirus che stanno "ostacolando” l’economia dei Paesi Bassi saranno annullate prima del pass sanitario. Lo ha affermato il ministro della Sanità uscente olandese, Hugo de Jonge. "Il green pass è molto fastidioso", ha riconosciuto il ministro nel corso del talk show “Op1”. Il certificato digitale verrà mantenuto in vigore più a lungo di altre regole, come il limite massimo di capacità del 75 per cento per eventi specifici e l'orario di chiusura a mezzanotte per il settore della ristorazione. “La prima cosa di cui speriamo di poterci sbarazzare è quel 75 per cento di capienza e la chiusura notturna", ha detto De Jonge.(Beb)