Green pass: Orlando, preoccupazione è per virus non per certificato

- “E’ chiaro che c’è preoccupazione perché stiamo affrontando un passaggio delicato ma la preoccupazione è per il virus, non per il green pass”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo al convegno “Welfare - L'azione e la prospettiva del patronato: il servizio alla persona” organizzato da Inas Cisl. “Ci stiamo muovendo contro un nemico che conosciamo poco e penso che la strada giusta sia quella intrapresa nel marzo 2020 quando grazie alla responsabilità del sindacato l’Italia non si è fermata”.(Rin)