Roma: rompono i finestrini ad un autobus Atac e scappano, caccia a 5 minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno divelto alcuni finestrini dell'autobus Atac in servizio sulla linea 723 a Roma e sono scappati. Si tratta di 5 ragazzi che a mezzanotte in via Tor Pagnotta, hanno preso i martelletti per la rottura dei vetri in caso di emergenza, utilizzandoli per mandare in frantumi i finestrini dandosi poi alla fuga. Una atto vandalico che il conducente del mezzo ha immediatamente segnalato ai carabinieri. Una pattuglia della radiomobile è arrivata sul posto raccogliendo la descrizione fatta dall'autista che indicava negli autori del gesto, cinque giovani, probabilmente minorenni. Le indagini sono in corso per risalire alla loro identità.(Rer)