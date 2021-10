© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, “il dialogo sociale non è un lusso ma una condizione essenziale per la tenuta democratica”. Lo ha affermato intervenendo al convegno “Welfare - L'azione e la prospettiva del patronato: il servizio alla persona” organizzato da Inas Cisl. (Rin)