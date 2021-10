Kosovo-Serbia: stampa locale, serbi del nord bloccano le strade dopo operazione di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di cittadini di etnia serba si sono riversati stamane nelle strade di Mitrovica, nel nord del Kosovo, per protestare a causa di alcune operazioni di controllo da parte della polizia kosovara. Lo riferisce il portale "Kosovo online", precisando che secondo alcune testimonianze la polizia avrebbe utilizzato gas lacrimogeno per disperdere la folla. La polizia avrebbe avviato, secondo la stampa locale, delle operazioni di controllo sulle bolle doganali nelle farmacie cittadine. Disordini sarebbero stati registrati anche nella vicina Zvecan per lo stesso motivo. Secondo i media non è ancora chiaro se all'azione della polizia partecipano anche membri delle unità speciali armate (Rosu). Le autorità di Belgrado hanno protestato nelle scorse settimane per la presenza di uomini del Rosu nel nord del Kosovo, a maggioranza serba. Secondo gli accordi fra Belgrado e Pristina, infatti, la missione Nato in Kosovo (Kfor) è l'unica presenza armata autorizzata a transitare e stazionare in quell'area, dove è maggioritaria la presenza della popolazione serba. La presenza del Rosu era motivata, secondo le autorità di Pristina, dalla necessità di verifica delle nuove disposizioni del governo kosovaro sulle targhe automobilistiche. (segue) (Seb)