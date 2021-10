© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd J. Austin III, sarà in visita in Romania la prossima settimana. Lo riferisce l'ambasciata romena a Washington in un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. La visita dell'alto funzionario Usa fa parte di un tour che include anche Georgia e Ucraina, prima di partecipare alla riunione dei ministri della difesa degli Stati membri della Nato a Bruxelles. (Rob)