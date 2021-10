Roma 2021: Zingaretti, appoggio Conte a Gualtieri ottimo segnale, sono contento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ha detto" il segretario del Pd Enrico "Letta è un ottimo segnale che fa parte di un processo politico che è aperto in tutto Italia. Quindi sono contento". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine di un evento a Roma commentando la notizia dell'appoggio del presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte che ha annunciato che voterà il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri al ballottaggio per le amministrative. (Rer)