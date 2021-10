M5s: Brescia, costruire condizioni per guidare campo progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte ha detto chiaramente che il nostro campo è quello progressista nel centrosinistra. Nel frattempo dobbiamo costruire le condizioni per essere noi la guida di questo campo in vista delle politiche. C'è molta attesa per un nuovo corso che deve dare vigore al nostro progetto". Lo ha detto in un'intervista al "Corriere della Sera" Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle. "Bisogna occuparsi dei territori e della formazione della classe dirigente, senza perdere di vista i risultati da raggiungere in Parlamento. Dobbiamo essere decisivi nell'elezione del presidente della Repubblica e - ha aggiunto il deputato del M5s - nel percorso per una nuova legge elettorale proporzionale. Bisogna lavorare seriamente anche per costruire un pensiero politico di maggiore spessore e definire in maniera chiara la nostra identità. Su tante questioni non potremo più essere ambigui come in passato", ha spiegato Brescia. (Com)