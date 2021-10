Decreto Imprese: Dal Mas (FI), prende atto effetti pandemia e modernizza sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approviamo oggi, anche con il voto favorevole di Forza Italia, un provvedimento importante che prende atto degli effetti pandemici sull'attività di molte imprese. Si modifica il codice d'impresa concepito in altro contesto e questo è un dato molto positivo. In sintesi, è un provvedimento che innova, che prova a modernizzare il sistema e, al pari di altre misure introdotte nel settore della giustizia, mi riferisco alla delega civile e penale, dimostra che abbiamo alla guida del Paese il miglior governo possibile che probabilmente potrà rivelarsi anche quello dei migliori". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Franco Dal Mas, durante le dichiarazioni di voto sul dl crisi d'impresa e misure urgenti per la giustizia. "Detto questo - ha aggiunto - a me permangono talune perplessità che spero possano essere risolte in fase applicativa. Va affrontato il tema dell'insolvenza incolpevole mentre sulla nomina degli esperti forse era preferibile che fosse effettuata a livello circondariale e non distrettuale mentre poco si comprende il ruolo del prefetto al riguardo".(com)