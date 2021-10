Covid: scuola in Piemonte, non vaccinato il 30 per cento degli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 94% del personale scolastico, in Piemonte, ha dato la propria adesione alla vaccinazione anti-Covid. Di questi, il 90% ha già completato il ciclo vaccinale. Sono i dati forniti in queste ore dalla Regione. Tra gli studenti, ha aderito il 70,2% su una popolazione complessiva di 315.000 nella fascia 12-19 anni. Di questi, l’86% degli aderenti ha già completato il ciclo vaccinale. Hanno preso il via in questi giorni i primi screening del piano scuola sicura: le adesioni sono in fase di raccolta ma sono già 600 gli aderenti tra il personale scolastico che hanno accettato di sottoporsi ogni 15 giorni ad un tampone rapido o molecolare. In fase di adesione anche le scuole: 92 le elementari con circa 1600 gli studenti che hanno dato la loro adesione a sottoporsi ad un test salivare su base volontaria e 108 le scuole medie con i primi 2500 studenti che si sottoporranno a tampone molecolare presso gli hotspot una volta al mese. Più di 500.000 i test salivari acquistati dal Piemonte per gli screening. (Rpi)