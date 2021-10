Germania: scoperto arsenale ad Aldenhoven

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca ha scoperto un arsenale nell'abitazione di un 32enne ad Aldenhoven, nel circondario di Dueren in Nordreno-Vestfalia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le forze dell'ordine sono state insospettite da un pacco contenente silenziatori destinato all'uomo, intercettato alla dogana tedesca. Il 32enne è ora indagato per violazione delle legge sul commercio estero. Durante le perquisizioni nell'abitazione di Aldenhoven, sono emersi “oggetti che potrebbero violare la legge sul controllo delle armi da guerra”. Inoltre, “sostanze” non meglio specificate sono state “distrutte sul posto” dagli agenti. (Geb)