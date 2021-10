Roma 2021: Santori (Lega), Gualtieri che parla dei fondi del Pnrr fa ridere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gualtieri che parla dei fondi del Recovery per Roma come l'occasione della vita fa ridere. Fa ridere tanto. Da ministro non ha fatto nulla per Roma, non ha pianificato un centesimo per la città. Oggi però quelle risorse diventano vitali. Ma non era ministro dell'Economia? Non era stato incaricato di scrivere il Pnrr? Ma la credibilità di questo figuro dove sta?" E' quanto dichiara in una nota il candidato Lega all'Assemblea Capitolina, Fabrizio Santori (com)