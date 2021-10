Fiera Roma: Al via Welfair, 15 e 16 ottobre medici spiegano come ripartire con il benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 e 16 ottobre il benessere è protagonista a Fiera Roma che dà il via alla seconda edizione di Welfair, la manifestazione dedicata alla salute e alla qualità della vita, organizzata con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio. "L'appuntamento di quest'anno -si legge in una nota di Fiera Roma- , ancora esclusivamente in modalità digitale, gratuito, prevede una due giorni di tavole rotonde e spazi espositivi incentrati su due macrotemi: Covid e nutrizione. Tutti gli interventi in programma sono legati da un interrogativo comune: come sarà il nostro ritorno al futuro, come la nuova normalità? 'Back to the future' è il tema fil rouge della manifestazione e relatori del mondo scientifico e della ricerca di fama nazionale e internazionale affrontano ogni questione attraverso questa lente interpretativa". (segue) (com)