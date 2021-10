Fiera Roma: Al via Welfair, 15 e 16 ottobre medici spiegano come ripartire con il benessere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sabato mattina è dedicato alla nutrizione. Si riflette -si legge anche nella nota- dapprima sul cambiamento di abitudini alimentari e di approccio al cibo determinato dalla pandemia, ragionando di futuro della nutraceutica, ruolo del nutrizionista, malattie dismetaboliche, nuove tecnologie e alimenti. In conclusione c'è una tavola rotonda in cui massimi esperti di nutrizione a livello mondiale mettono a confronto le diete più prescritte e praticate negli ultimi anni: Mediterranea, a Zona, Chetogenica, Restrizione calorica e Digiuno. È occasione per fare chiarezza tra falsi miti e veri modelli nutrizionali scientifici, ragionando di nutrizione e del suo potere di prevenire le malattie croniche e gestire la salute". (com)