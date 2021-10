Energia: intesa Edison e Dolomiti per costruzione impianto fotovoltaico da 7MW ad Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison e Dolomiti Energia Trading, annunciano la firma di un Power Purchase Agreement (PPA) per la realizzazione da parte dello storico operatore milanese di un impianto fotovoltaico da 7MW ad Alessandria. L'accordo ha una durata di 10 anni a partire da gennaio 2023 e prevede che il 100 per cento dell'energia rinnovabile prodotta dall'impianto di proprietà di Edison venga ritirato da Dolomiti Energia Trading. Una volta in esercizio, l'impianto, con una capacità installata pari a 7MW, produrrà circa 11 GWh di energia all'anno, equivalente al fabbisogno annuo di circa 4.000 famiglie. L'impianto entrerà in esercizio nel luglio del 2022 e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello di Paese. La partnership con Dolomiti Energia Trading si inserisce nel piano strategico di Edison che ha definito una roadmap al 2030 in linea con i target italiani ed europei per la neutralità climatica e vede nella produzione da fonti rinnovabili uno dei suoi assi principali. Edison si è posta l'obiettivo di portare la capacità rinnovabile installata dall'attuale 1 GW a 5 GW tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, con una quota dedicata alla produzione di idrogeno verde (500 MW), perseguendo uno sviluppo bilanciato delle diverse fonti di generazione. (segue) (Com)