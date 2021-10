Energia: intesa Edison e Dolomiti per costruzione impianto fotovoltaico da 7MW ad Alessandria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impianto fotovoltaico ad Alessandria darà un contributo concreto al processo di decarbonizzazione e alla transizione energetica senza alcun bisogno di ricorrere a misure di incentivazione, ma secondo pure logiche di mercato grazie al PPA – dichiara Fabio Dubini executive vice president gas & power portfolio management & optimization –. Il nostro augurio è che la collaborazione con il Gruppo Dolomiti Energia prosegua anche nei prossimi anni con nuove iniziative". "Siamo felici – commenta Marco Merler, amministratore delegato di Dolomiti Energia Trading - di poter accompagnare Edison in questo percorso. Il gruppo Dolomiti Energia da tempo ha messo la decarbonizzazione al centro della propria strategia di sviluppo sostenibile. Siamo storici produttori di energia idroelettrica e da molti anni forniamo ai nostri clienti solo energia certificata come rinnovabile. Ogni giorno con i nostri prodotti e servizi green siamo impegnati per generare valore per le comunità e l'ambiente con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del Paese" (Com)