Ppe: Calabria (FI), buon lavoro a Weber, popolarismo centrale

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Manfred Weber per la sua rielezione alla presidenza del gruppo Ppe all'Europarlamento. Da anni validissimo interlocutore per Forza Italia e tutti i movimenti che si riconoscono nei valori del popolarismo, Weber rappresenta un europeismo consapevole in cui tutti noi ci riconosciamo". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "In questo complesso momento di ricostruzione di un'Europa post-pandemia, i Popolari hanno il dovere di farsi interpreti di una nuova Unione, più solidale e partecipata, più attenta ai bisogni dei cittadini e sempre più coesa. In questo percorso, grazie all'autorevolezza in Europa del nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani, Forza Italia sarà ancora centrale", conclude. (com)