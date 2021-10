Vaccino: Speranza, anche in questi giorni numeri significativi prime dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo in una fase diversa rispetto ai mesi precedenti grazie ai vaccini ma siamo ancora dentro alla pandemia”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo in occasione della “Giornata nazionale della psicologia 2021”. Ad ogni modo "abbiamo superato l’80 per cento di persone vaccinati che hanno completato il ciclo ed anche in questi giorni i numeri sono significativi, anche in termini di prime dosi somministrate”, ha aggiunto. (Rin)