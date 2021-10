Monza: Morelli, il governo è al fianco dell'autodromo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autodromo nazionale di Monza "è uno dei grandi diamanti del Paese per quanto riguarda il settore automobilistico e non solo. L'autodromo ci permette di avere un biglietto da visita, in giro per il mondo, del nostro bel Paese e anche delle nostre auto" lo ha dichiarato Alessandro Morelli, vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ieri in occasione del convegno "Visione Sicurezza" sulla sicurezza stradale, organizzato all'autodromo nazionale di Monza. "Dobbiamo sempre ricordarci - ha aggiunto Morelli - di come l'autodromo è fondamentale per il tema della Formula 1 ma è aperto anche a tutti i settori che sono vicini all'amore per i motori. L'autodromo è vivo 365 giorni all'anno ed è una grande risorsa per il Paese. Il governo evidentemente è al fianco dell'autodromo e di Monza e avere un vice ministro delle infrastrutture che è di Milano, quindi per vicinanza assolutamente legato a questi territori, potrà contribuire". "C'è grande attenzione anche per il centenario che mi auguro possa essere una grande festa dell'automobile e dei motori e che magari possa durare un'intera settimana in vista del gran premio di Monza" ha concluso il vice ministro. (Com)