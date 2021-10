India: 14 giorni di custodia per presunto terrorista pachistano arrestato a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino del Pakistan arrestato a Nuova Delhi perché sospettato di attività terroristiche sarebbe stato addestrato dall’Inter-Services Intelligence (Isi) pachistana prima di essere introdotto in India clandestinamente. Così ha riferito la polizia della capitale indiana, la cui cellula speciale antiterrorismo ha effettuato l’arresto lunedì sera. Ieri il giudice Pankaj Sharma del tribunale distrettuale di Patiala, uno dei sette di Delhi, ha stabilito una custodia di 14 giorni. L’uomo è stato identificato come Mohammad Ashraf Ali, ma usava il nome Ali Ahmed Noori. Secondo quanto riferito si trovava in India da più di dieci anni e prima di arrivare a Nuova Delhi era stato in altre città, tra le quali Ghaziabad, nell’Uttar Pradesh, dove si era sposato (un matrimonio durato pochi mesi), e Katihar, nel Bihar; era stato anche nel Jammu e Kashmir. (segue) (Inn)