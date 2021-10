India: 14 giorni di custodia per presunto terrorista pachistano arrestato a Nuova Delhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, intervenendo alla riunione ministeriale della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica), in Kazakhstan, ha definito il terrorismo “il più grande nemico” per gli obiettivi di pace e sviluppo dei Paesi membri e ha condannato, in particolare, il terrorismo transfrontaliero: “Al giorno d'oggi, non possiamo tollerare il suo uso da parte di uno Stato contro un altro. Il terrorismo transfrontaliero non è arte di governo; è semplicemente un’altra forma di terrorismo”, ha detto. Il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, invece, ha affermato che la pace nell’Asia meridionale sarà “inafferrabile” fino a quando la disputa del Kashmir non verrà risolta in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e i desideri del popolo kashmiro. Il ministero degli Esteri di Islamabad, inoltre, in due note, ha condannato l’ondata di arresti e le “esecuzioni extragiudiziali” da parte delle forze di sicurezza indiane nel Kashmir indiano. (Inn)