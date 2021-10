Infrastrutture: Giovannini, Pnrr strumento eccezionale per colmare divario fra territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha voluto ribadire questa mattina davanti alla Commissione parlamentare sull’attuazione del federalismo fiscale che una delle priorità del governo e del suo dicastero è quella di "recuperare il divario infrastrutturale fra le varie aree del Paese" ed in questo senso vanno inquadrate anche "le risorse del Pnrr". Piano nazionale che, secondo il ministro, è uno strumento "senza precedenti per affrontare il tema del recupero del divario infrastrutturale". Il ministro ha poi voluto ricordare che il 50 per cento dei 40 miliardi di finanziamenti del piano destinati alle infrastrutture "andrà alle regioni del mezzogiorno". Una percentuale che sale al 63 per cento se si considerano "solo le nuove risorse". (Rin)