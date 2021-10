Cina: esportazioni in crescita del 28 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore complessivo dell’interscambio commerciale cinese nei primi sei mesi del 2021 ha raggiunto i 4.380 miliardi di dollari, registrando un incremento del 22,7 per cento su base annua, e le esportazioni hanno registrato un boom del 28 per cento nel mese di settembre. Lo ha annunciato il portavoce dell'Amministrazione generale delle dogane (Gacc), Li Kuiwen, precisando che la crescita delle transazioni commerciali ha esibito un incremento del 23, 4 per cento rispetto al 2019. Nel solo mese di settembre, le importazioni e le esportazioni del Paese sono aumentate del 15,4 per cento su base annua, registrando un leggero decremento di 3,5 punti percentuali rispetto allo scorso agosto. Nonostante il mercato globale presenti ancora numerosi fattori di incertezza e instabilità, ha affermato Li, “le dogane cinesi sono determinate a promuovere la crescita costante dei commerci, ottimizzando i servizi ed esercitando un’efficace controllo dei focolai epidemici nelle aree portuali”. (Cip)