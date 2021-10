Brexit: "Bbc", proposte Ue su modifica protocollo Nord Irlanda includo anche controlli alla dogana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte di modifica del protocollo per l'Irlanda del Nord che verranno presentate dall'Unione Europea includeranno anche le regole per i controlli alla dogana. Come riporta l'emittente britannica "Bbc", uno dei punti di maggiore insoddisfazione del governo britannico riguardo l'accordo post-Brexit sull'Irlanda del Nord perchè in esso sono previste troppe barriere alla vendita di prodotti alimentari come la carne. A detta di Londra, l'Ue dovrebbe quindi intervenire con altre proposte "di vasta portata", che dovrebbero comportare una riduzione dei controlli su merci e medicinali sui confini tra Irlanda e Irlanda del Nord. Le proposte Ue di modifica al protocollo, secondo "Bbc", includono anche un accordo per permettere di continuare la vendita di carni refrigerate dal Regno Unito dal momento che anche questi prodotti erano, nel protocollo, oggetto di divieto. Il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney, ha detto che le proposte riflettono "mesi di duro lavoro, attento ascolto delle esigenze dell'Irlanda del Nord e forniranno soluzioni pratiche per far funzionare meglio il protocollo". (Rel)