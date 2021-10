Cina: Baoneng Motors non ripaga interessi su prestito fiduciario di 434 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unità automobilistica del conglomerato cinese Baoneng ha mancato il pagamento degli interessi su un prestito fiduciario di 434 milioni di dollari, necessario a finanziare la creazione di un parco industriale per veicoli a nuova energia (Nev) nella Cina meridionale. Il prestito alla società privata di Shenzhen, operativa nel settore immobiliare e finanziario, è stato emesso dalla compagnia statale China Railway (Cr) nel maggio 2020, con una scadenza fissata a 15 mesi. Al fine di estinguere il debito, un tribunale di Chengdu ha disposto il blocco preventivo delle azioni, delle proprietà e dei conti di Baoneng, che ha coinvolto nella propria crisi di liquidità anche altre società fiduciarie, tra cui la Sino-Australian International Trust e la Zhongrong International Trust. Secondo quanto riferito dall’azienda immobiliare Shandong international Trust, l’unità automobilistica di Baoneng aveva dato segnali di insolvenza già a settembre scorso, quando la società non era riuscita a ripagare 9 milioni di dollari di interessi su un altro debito. La circostanza ha finito così per avvalorare le voci in merito a un’ipotetica crisi della compagnia, circolate nell’ambiente finanziario all’inizio del 2021 quando dipendenti e fornitori avevano reclamato il pagamento di prestazioni e merci. (Cip)