Trasporto aereo: incontro Enac, Aci Europe e Assaeroporti su nuove sfide settore (2)

- Olivier Jankovec ha illustrato alcuni dati sulla situazione degli aeroporti europei, sulle prospettive di ripresa e sugli interventi necessari per rilanciare il settore. Dopo aver confermato l’impegno del sistema del trasporto aereo sui temi della sostenibilità1, in linea con Net Zero e l’Airport Carbon Accreditation, ha evidenziato la necessità di reperire gli strumenti per garantire la realizzazione degli investimenti aeroportuali, tenuto conto della crescente pressione competitiva e della necessità di portare avanti contemporaneamente decarbonizzazione, digitalizzazione e maggiore connettività aerea. Il presidente di Assaeroporti ha confermato che i gestori stanno portando avanti un’ampia attività di progettazione di investimenti, coerenti con i criteri della sostenibilità e della digitalizzazione e ha ribadito la necessità che tali interventi possano essere sostenuti anche con risorse pubbliche. Ha, infine, auspicato un sempre maggiore coinvolgimento di Assaeroporti nella definizione dell’aggiornamento del Piano Nazionale degli aeroporti. (Com)