Myanmar: banca centrale autorizza uso legale dello yuan nel mercato valutario

- La banca centrale del Myanmar ha autorizzato l’uso legale dello yuan cinese e dello yen giapponese nel mercato valutario locale e nel commercio transfrontaliero. Da oggi, banche e istituti privati ​​in possesso di licenze di negoziazione in valuta estera potranno servirsi delle valute di Cina e Giappone nelle proprie transazioni. L’accettazione di yen e renminbi amplia la capacità di scambio del Paese, che in precedenza era in grado di negoziare legalmente cinque valute nel mercato (dollaro Usa, euro, dollaro di Singapore, baht thailandese e ringgit malese). (Cip)