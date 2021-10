Spagna: sondaggio, Partito popolare prima forza del Paese davanti al Psoe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) conferma la crescita registrata negli ultimi mesi ed in caso di voto si imporrebbe con il 26,8 per cento come prima forza politica del Paese davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, al 25,8 per cento. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'osservatorio elettorale Imop. I popolari avrebbero 115 deputati, 26 in più rispetto agli attuali 89 e 14 in più rispetto al Psoe (-19). Il sondaggio ha confermato che sia il Pp che il Psoe per poter formare un nuovo governo devono necessariamente ricorrere ad un patto con altri partiti. Per i popolari un'intesa con Ciudadanos (Cs) sarebbe l'opzione migliore rispetto all'estrema destra di Vox, ma il partito guidato da Ines Arrimadas, continua nel suo trend negativo attestandosi appena al 2,6 per cento perdendo 9 dei 10 seggi che detiene attualmente. In caso di vittoria dei socialisti, il partito di Sanchez dovrebbe tenere in considerazione la crisi di Unidas Podemos che, secondo il sondaggio, perderebbe 7 deputati (da 35 a 28), rendendo ancora più fragile i numeri già risicati del governo in carica. (Spm)