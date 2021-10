Somalia-Kenya: Farmajo su sentenza disputa marittima, Nairobi rispetti il diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente somalo Mohamed Abdullahi "Farmajo" ha esortato il Kenya a "rispettare il diritto internazionale" dopo che la Corte internazionale di giustizia (Cig) si è pronunciata a favore della Somalia nella disputa relativa al confine marittimo tra i due Paesi. In un discorso televisivo trasmesso dopo la sentenza, il presidente Farmajo ha affermato che Nairobi dovrebbe considerare la sentenza del tribunale come un'opportunità per rafforzare i legami tra i due Paesi. "Il governo del Kenya ha speso tempo e risorse enormi in una campagna per isolarci politicamente, dipingendo un'immagine distorta della nostra nazione nei confronti dei Paesi vicini, del continente nel suo insieme e della comunità internazionale", ha affermato Farmajo, ringraziando l'ex presidente Hassan Sheikh Mohamud e la sua amministrazione per aver avviato un procedimento giudiziario contro il Kenya in difesa del confine marittimo della Somalia nel 2014. (segue) (Res)