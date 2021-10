Somalia-Kenya: Farmajo su sentenza disputa marittima, Nairobi rispetti il diritto internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione di Farmajo stride con quella del presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, il quale si è detto "profondamente preoccupato" per la decisione della Corte de L'Aia di ridefinire il confine marittimo con la Somalia e per le sue implicazioni per la regione del Corno d'Africa e il diritto internazionale in generale. "Il Kenya rifiuta nella totalità e non riconosce l'esito della decisione", che "incarna una perpetuazione del superamento del mandato giurisdizionale della Cig e solleva un fondamentale questione sul rispetto della sovranità e del consenso degli Stati ai procedimenti giudiziari internazionali", ha affermato Kenyatta in una dichiarazione diffusa dalla presidenza. "I tribunali internazionali hanno giurisdizione solo nei confronti del misura c'è il consenso da parte di uno Stato. Il Kenya, da strenuo sostenitore dello stato di diritto, ha accettato la competenza della Corte con una dichiarazione del 1965. All'epoca, non avrebbe mai immaginato che la Cig avrebbe violato il suo mandato e che sarebbe emersa una tendenza di alcuni organizzazioni internazionali utilizzate come strumenti politici contro i Paesi africani. Purtroppo, questo misfatto ha infettato la Cig, portandolo ad imporre la giurisdizione su una controversia su cui non aveva giurisdizione né competenza", prosegue la dichiarazione, che denuncia il mancato coinvolgimento dei meccanismi regionali di risoluzione delle controversie "nonostante l'esistenza di un solido quadro giuridico dell'Unione africana su questioni di confine e risoluzione delle controversie". (segue) (Res)