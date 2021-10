Somalia-Kenya: Farmajo su sentenza disputa marittima, Nairobi rispetti il diritto internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya, quindi, fa appello alla comunità internazionale affinché si crei un ambiente favorevole al perseguimento di un negoziato. "Kenya e Somalia sono Stati limitrofi, con un confine comune, e comunità con condivisioni sociali, culturali e religiose pratiche. Questa decisione è, nelle circostanze, un gioco a somma zero che metterà a dura prova le relazioni tra i due Paesi. Investirà anche l'aspetto sociale, politico e i progressi economici, e potenzialmente metterà in pericolo la pace e la sicurezza nella fragile regione del Corno d'Africa. Il Kenya, come altri Paesi indipendenti, possiede un determinato territorio geografico. Come devoto membro delle Nazioni Unite, del Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione africana, preghiamo affinché il resto della famiglia delle Nazioni apprezzi e rispetti il nostro diritto intrinseco di tutelare, con tutti i mezzi a disposizione, il nostro territorio", conclude la nota. Nella sentenza letta ieri sulla lunga disputa marittima fra i due Paesi - relativa ad un'area marittima di circa 160 mila chilometri quadrati nell'Oceano Indiano rivendicata da entrambi e particolarmente ricca di petrolio e gas -, i giudici della Corte hanno stabilito che fra Kenya e Somalia non esiste ad oggi una frontiera marittima realmente definita che consenta di attribuire con chiarezza le rispettive aree di competenza ed è quindi necessario identificarla. La Corte ha di conseguenza tracciato la nuova linea di confine marittimo fra i due Paesi, con un calcolo che estende lungo la frontiera terrestre il territorio marittimo delle due parti: la decisione sostiene di fatto la posizione della Somalia, che rivendica da tempo un'estensione a sud-est della propria area di competenza, respingendo tuttavia la sua richiesta di ottenere un risarcimento da Nairobi per il danno subito. La Somalia ha ottenuto una superficie inferiore a quella rivendicata, ma nell'area più produttiva. (segue) (Res)