Somalia-Kenya: Farmajo su sentenza disputa marittima, Nairobi rispetti il diritto internazionale (4)

- All'udienza era assente la delegazione del Kenya, il cui governo si è ritirato dal caso e ha annunciato che non riconoscerà la sentenza. La sentenza chiude di fatto un contenzioso che, nonostante l'accordo firmato tra le parti nel 2009 e certificato dalle Nazioni Unite, è andato avanti per anni, fino a quando nel 2014 la Somalia ha presentato il fascicolo alla Corte dell'Aia. Nairobi aveva fissato i propri confini marittimi nel 1979 e a quelli pretende che venga fatto riferimento. Nella sua richiesta alla Corte di esprimersi sulla questione, la Somalia ha sostenuto la necessità di "determinare le precise coordinate geografiche del confine marittimo unico nell'oceano Indiano", dopo quello che ha definito un "fallimento" della trattativa diplomatica. Mogadiscio pretende inoltre che venga messo agli atti che il Kenya "ha violato i suoi obblighi internazionali di rispettare la sovranità, i diritti sovrani e la giurisdizione della Somalia" e venga riconosciuta la sua responsabilità di risarcire Mogadiscio del danno arrecato. Da parte sua, Nairobi ha presentato un'obiezione al caso giudiziario, sostenendo che il memorandum d'intesa era vincolante e mettendo inoltre in dubbio l'equità dei tribunali. Su queste premesse, e nel quadro delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, nell'ultimo anno Nairobi ha inoltre chiesto diversi rinvii delle udienze, ma la Corte li ha respinti e ha fissato per oggi la sentenza definitiva. Venerdì scorso, il Kenya ha dichiarato di aver ritirato la sua adesione all' Icj e ha dichiarato che non avrebbe riconosciuto la sentenza. (Res)