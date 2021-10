Mar Cinese Meridionale: ministero Esteri Pechino, ora conosciamo rischi del nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proliferazione degli armamenti nucleari nel Mar Cinese Meridionale comporterebbe seri rischi per la sicurezza, e la recente collisione avvenuta nella regione tra un sottomarino nucleare Usa e un oggetto non identificato ne è la prova. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri cinese, Le Yucheng, in un’intervista incentrata sui recenti sviluppi della politica estera di Pechino. Definendo il patto Aukus stipulato tra Usa, Regno Unito e Australia il frutto di “una mentalità da Guerra Fredda”, Le ha ribadito “la ferma opposizione” di Pechino a qualsiasi tentativo di “egemonia marittima” nell’Indo-Pacifico, esortando la comunità internazionale ad assumere la medesima posizione. Washington e Londra “non consentono ad altri Paesi di sviluppare tecnologie per l’arricchimento dell’uranio, ma dotano l’Australia di sottomarini nucleari” in funzione anti-cinese, è questo è “irragionevole”, ha affermato il vice ministro. (segue) (Cip)