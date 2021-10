Svezia-Romania: Iohannis a Malmo per Forum internazionale commemorazione Olocausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, partecipa oggi a Malmo, in Svezia, su invito del premier Stefan Lofven, al Forum internazionale dedicato alla commemorazione dell'Olocausto e alla lotta contro l'antisemitismo. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest in un comunicato. "La presenza del presidente Iohannis al Forum rientra negli iter avviati dallo Stato romeno per consolidare l'educazione sulla Shoah e conservare la sua memoria, combattere l'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia, nonché per promuovere i valori europei, della tolleranza e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali", precisa il comunicato. Il 9 ottobre, Iohannis ha firmato una serie di decreti di conferimento di onorificenze in occasione della Giornata nazionale di commemorazione dell'Olocausto in Romania. Le onorificenze sono state conferite "in segno di profondo rispetto per le sofferenze subite durante la Seconda guerra mondiale, per l'elevata condotta morale lungo la vita, nonché per l'impegno nel mantenere viva la memoria delle vittime dell'Olocausto una tragedia che non dovrà mai più ripetersi", sottolinea la presidenza. (Rob)