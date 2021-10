Expo 2020: Emirates effettua oggi voli a bassa quota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirates, il principale partner e vettore aereo ufficiale di Expo 2020 Dubai, ha annunciato che uno dei suoi aerei A380 effettuerà due voli a bassa quota su via Sheikh Zayed e il sito dell'Expo, stamattina e domani. Il volo dell'aereo è legato a un progetto speciale che Emirates “svelerà presto”, scrive il quotidiano “Al Roeya”. Emirates ricorda ai membri del pubblico di non mettere in pericolo l'aeromobile utilizzando droni e di rispettare tutte le linee guida dell'Autorità per l'aviazione civile relative a "droni/no-fly zone". Alla fine di settembre, Emirates ha presentato il suo aereo A380 con una livrea completamente blu per Expo 2020 Dubai. Questi velivoli trasmetteranno il messaggio della mostra e di Dubai attraverso la rete di Emirates Airlines nei prossimi mesi. (Res)