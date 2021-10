Expo 2020: nave messicana che porta il nome dell'evento parte verso Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'iniziativa qualitativa, il Messico ha lanciato una nave chiamata "Expo 2020 Dubai" al fine di rafforzare la sua partecipazione all'evento globale e per esprimere le ottime relazioni tra i due Paesi (Messico ed Emirati Arabi Uniti). Secondo fonti messicane, interpellate dal quotidiano “Al Bayan”, la nave è salpata dal Messico verso gli Emirati e trasporta personale della Marina messicana. Il natante dovrebbe arrivare a porto Rashid il prossimo novembre per partecipare alle attività della Giornata nazionale messicana, celebrata il 10 novembre a Expo 2020 Dubai. Secondo le stesse fonti, una delegazione ufficiale guidata dal ministro degli Esteri messicano, dall'ambasciatore messicano negli Emirati Arabi Uniti e dal direttore del Padiglione del Messico all'Expo 2020 Dubai arriverà a Dubai per partecipare alla celebrazione della Giornata nazionale messicana e accoglierà la nave al suo arrivo. La nave diretta a Dubai - il cui logo è scritto anche in arabo - incarnerà un messaggio di amicizia e buona volontà trasmesso dal Messico agli Emirati arabi uniti. (Res)