Cina-Cambogia: incontro Wang-Sai, focus su cooperazione diplomatica e commerciale

- Cina e Cambogia devono rafforzare il rapporto bilaterale e approfondire la cooperazione nell’ambito della Nuova via della Seta. Lo ha detto il presidente del Comitato nazionale della Conferenza politica consultiva del popolo cinese, Wang Yang, nel corso di un incontro telematico con il presidente del Senato cambogiano, Sai Chong. Ricordando la “tradizionale amicizia” che lega i due Paesi, Wang ha elogiato i risultati conseguiti da Pechino e Phnom Penh negli scorsi anni, esortando quest’ultima a lavorare ulteriormente per la tutela degli interessi comuni. La Cina, ha aggiunto il presidente, “è disposta a mantenere scambi a tutti i livelli con il Senato cambogiano e ad impegnarsi attivamente per costruire una comunità Cina-Cambogia con un futuro condiviso”. Parole a cui hanno fatto eco quelle di Sai Chong, che ha ringraziato la Cina per il suo sostegno a lungo termine e ha espresso la volontà di rafforzare la cooperazione con la controparte cinese nella lotta contro il coronavirus. (Cip)