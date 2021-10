Cina: vicepremier cinese Sun Chunlan, testi scolastici riflettano volontà del Partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I materiali didattici della Cina devono “adeguarsi ai tempi che corrono” e riflettere pienamente “la volontà del Partito e il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi”. Lo ha detto la vice premier del Consiglio di Stato, Sun Chunlan, intervenendo ad una conferenza nazionale tesa a promuovere la riforma dei libri di testo nelle scuole. “I libri edificano la moralità degli individui”, ha sottolineato Sun, invocando un adeguamento di toni e contenuti in linea con la tradizione e i futuri obiettivi stabiliti dal Partito comunista cinese. Per rafforzare l’intero ciclo di istruzione, ha proseguito Sun, “i materiali didattici che entrano nelle scuole devono essere rigorosamente supervisionati e standardizzati, ed è necessario eliminare nel breve periodo quelli di ‘qualità inferiore’ “. Tutte le località, i dipartimenti e le scuole della Cina dovrebbero aumentare i finanziamenti, il personale e il sostegno ai progetti stabiliti al vertice, per accelerare la costruzione di un sistema educativo “con caratteristiche cinesi”, ha concluso la vice premier. (Cip)